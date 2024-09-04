الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: تم استدعاء بلينكن لرفضه الإدلاء بشهادته بشأن الانسحاب من أفغانستان

اعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أنه "تم استدعاء وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لرفضه الإدلاء بشهادته بشأن الانسحاب من أفغانستان"، معتبرة أنه "من المخيب للآمال أن تصدر لجنة الشؤون الخارجية أمر استدعاء غير ضروري لبلينكن".

واشارت الى أن "بلينكن غير متاح للإدلاء بشهادته في التواريخ التي اقترحتها لجنة الشؤون الخارجية".