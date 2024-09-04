رويترز: روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف وهجوما بمسيرات على مدينة لفيف في الغرب

افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين عسكريين أوكرانيين، بأن "روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف وهجوما بمسيرات على مدينة لفيف في الغرب".

كما اشارت الوكالة الى أن "الجيش البولندي أعلن تفعيل الدفاعات الجوية للمرة الثالثة خلال 8 أيام إثر الهجمات الروسية على أوكرانيا".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أدان الرئيس الأميركي جو بايدن، "الهجوم المخزي" الذي شنّته روسيا بالصواريخ على مدينة بولتافا الأوكرانية وأسفر عن مقتل 51 شخصاً على الأقلّ، متعهداً "إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

واشار بايدن في بيان، الى انني "أدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم المخزي"، مشدداً على أنّ "الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير أنظمة الدفاع الجوي والقدرات التي يحتاجون إليها لحماية بلدهم".