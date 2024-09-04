مقتل تسعة ركاب واصابة 26 اخرين بجروح في انقلاب حافلة في الاكوادور

اعلنت السلطات الاكوادورية "مقتل تسعة ركاب، واصابة 26 آخرون بجروح في انقلاب حافلة ركاب في ضاحية العاصمة"، مشيرة إلى أنّ "جميع ركاب الحافلة هم من السكان الأصليين للبلاد من إثنية واوراني".

واشارت مديرية الإطفاء الى أنه "من بين الأشخاص الـ26 الذين تم علاجهم، نُقل عشرة جرحى إلى مراكز صحية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ هؤلاء السكان الأصليين كانوا متوجهين إلى كيتو لمطالبة الحكومة بمواصلة إنتاج النفط في البلوك 43 الواقع في حديقة ياسوني، والذي تقرّر إغلاقه بموجب استفتاء جرى في آب 2023.