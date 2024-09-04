زعم الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل"، مشيرا الى انه "هاجمنا مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام وعيتا الشعب".
كما اعلن الجيش الاسرائيلي ان "سلاح المدفعية قصف مواقع عدة في علما الشعب وكفر شوبا وكفركلا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين جنوبي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.