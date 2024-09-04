الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين جنوبي لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل"، مشيرا الى انه "هاجمنا مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام وعيتا الشعب".

كما اعلن الجيش الاسرائيلي ان "سلاح المدفعية قصف مواقع عدة في علما الشعب وكفر شوبا وكفركلا".