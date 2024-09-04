النشرة: قوى من الجيش تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن قوة مؤللة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات بعلبك تداهم منذ الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا ،وتعمل القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بحثا عن ممنوعات .

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