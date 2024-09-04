"النشرة": تمشيط إسرائيلي بالرصاص يستهدف بليدا وغارة على حولا وقصف مدفعي على طلوسة وقبريخا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "تمشيط إسرائيلي كثيف بالرصاص والمقنبلات الان يستهدف بلدة بليدا، وغارة إسرائيلية على حولا".

كذلك أفاد المراسل، عن "تعرض اطراف بلدتي طلوسة وقبريخا وصولا الى وادي السلوقي لقصف مدفعي اسرائيلي".