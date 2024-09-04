أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "تمشيط إسرائيلي كثيف بالرصاص والمقنبلات الان يستهدف بلدة بليدا، وغارة إسرائيلية على حولا".
كذلك أفاد المراسل، عن "تعرض اطراف بلدتي طلوسة وقبريخا وصولا الى وادي السلوقي لقصف مدفعي اسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تمشيط إسرائيلي بالرصاص يستهدف بليدا وغارة على حولا وقصف مدفعي على طلوسة وقبريخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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