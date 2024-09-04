أردوغان بعد لقاء السيسي في انقرة: تركيا ترغب في توطيد العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة.

واوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، إن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، منها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة، وقد ناقشت مع الرئيس السيسي ملفات شرق البحر المتوسط والسودان وليبيا.

واكد أردوغان باننا نواصل العمل بشكل مكثف لضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، لافتا الى ان حكومة بنيامين نتانياهو تعرض المنطقة بأكملها والعالم أجمع للخطر.

ووقع وزراء من البلدين سلسلة من الاتفاقات قبيل تصريحات الرئيسين.