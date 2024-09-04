لافروف يحذر أميركا من الاستهزاء "بالخطوط الحمراء" لروسيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة من المزاح بشأن "الخطوط الحمراء" التي حددتها روسيا، وذلك ردا على سؤال حول احتمال تسليم صواريخ أميركية بعيدة المدى لأوكرانيا.

واوضح لافروف في تصريحات له لتلفزيوني روسي، إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني ​​بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير. وتابع "لن أتعجب من أي شيء، فقد تجاوز الأميركيون بالفعل العتبة التي وضعوها لأنفسهم. يدأبون على التحريض، والرئيس الاوكراني زيلينسكي بالطبع يرى ذلك ويستغله". وأضاف "لكن يجب أن يفهموا أنهم يستهزؤون بخطوطنا الحمراء. يجب ألا يعبثوا بخطوطنا الحمراء".

وشدد لافروف على إن واشنطن تعرف أين تكمن هذه الحدود، لكنها مخطئة إذا اعتقدت أن عواقب أي تصعيد في الحرب في أوكرانيا ستتحملها أوروبا بشكل رئيسي. وأضاف "إنهم لديهم قناعة متأصلة بأن لا أحد سيمسهم". وأشار إلى أن هذا يقوض كل المبادئ التي دعمت الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن منذ الحقبة السوفيتية. وقال "هذا الشعور بالردع المتبادل، لسبب ما بدأوا يفقدونه. هذا أمر خطير".