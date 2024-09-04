وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ الأربعاء جولة في الشرق الأوسطهي الـ11 منذ طوفان الاقصى

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور خلال مؤتمر صحافي دوري في برلين، إن هذه الجولة تعد "الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى منطقة الشرق الأوسط والأدنى منذ هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول 2023".

وأضافت ديشاور أن محادثات وزيرة الخارجية في اسرائيل مع نظيرها يسرائيل كاتس ووزير الدفاع يوآف غالانت ستركز الجمعة على "خطط وقف إطلاق النار الإنساني الفوري سعيا للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن وايصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة".

وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها أنالينا بيربوك في حين يكثف الغربيون، وخاصة واشنطن، ضغوطهم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على على جثث ستة من الرهائن في نفق بجنوب غزة.

وتستهل بيربوك جولتها في السعودية ثم الأردن. وستجري محادثات في هذين البلدين مع نظيريها الخميس قبل توجهها إلى تل أبيب. كما تنوي بيربوك التحدث مرة أخرى مع عائلات الاسرى في غزة.

ومن المقرر أن تلتقي بممثلين فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك مع رئيس الحكومة محمد مصطفى، لمناقشة "سبل منع تصعيد العنف في الضفة الغربية".