غالانت: يجب القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية في الضفة الغربية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قواته "تستأصل التنظيمات الإرهابية" في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة من خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها منذ أسبوع وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

واوضح غالانت في بيان، بانه "في مواجهة تجدد الإرهاب، نحن نقضي على المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الضفة الغربية". وأضاف "يجب القضاء على كل إرهابي، وإذا استسلم يجب اعتقاله، لا يوجد خيار آخر، الاستعانة بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة". وأكد أنه أمر باستخدام الضربات الجوية أينما كان ذلك ضروريا. وأضاف "نبذل الجهود لتنفيذ الضربات الجوية حيثما كان ذلك ضروريا لتجنب تعريض الجنود للخطر".

وراى وزير الدفاع أن "عودة الإرهاب إلى الضفة الغربية أمر يجب أن نركز عليه في كل لحظة". وبحسب غالانت فإن العملية العسكرية المتواصلة وخصوصا في جنين تأتي "لمنع الإرهاب، هذه المسألة الرئيسية، نحن نقص العشب لكن سيأتي الوقت الذي سنقتلع فيه الجذور، ويجب القيام بذلك".