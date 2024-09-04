شركة صناعة الرقائق إنفيديا تفقد 279 مليار دولار من قيمتها في أكبر انخفاض لسهم أميركي في التاريخ

انخفضت أسهم أشباه الموصلات العالمية والأسهم المرتبطة بها يوم الأربعاء، في أعقاب انخفاض حاد في سعر سهم إنفيديا في الولايات المتحدة بين عشية وضحاها.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت شركة صناعة الرقائق إنفيديا بأكثر من 9٪ في التداول العادي، مما أدى إلى انخفاض أسهم أشباه الموصلات وسط عمليات بيع مكثفة في وول ستريت. أعادت البيانات الاقتصادية المنشورة يوم الثلاثاء الظهور على السطح القلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي. وواصلت أسهم إنفيديا الانزلاق في تداولات ما بعد السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 2٪، بعد أن تلقت الشركة استدعاءً من وزارة العدل كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار.

وخسرت إنفيديا حوالي 279 مليار دولار من قيمتها أمس الثلاثاء، في أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد لسهم أميركي في التاريخ. كان الرقم القياسي السابق مسجلاً لشركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، والتي عانت من انخفاض في القيمة بقيمة 232 مليار دولار في يوم واحد في شباط 2022.

وتمتد سلسلة قيمة إنفيديا إلى كوريا الجنوبية، وهي شركة تصنيع شرائح الذاكرة SK Hynix وتكتل سامسونغ للإلكترونيات.