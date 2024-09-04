زيلينسكي يأمر بأكبر تعديل وزاري في تاريخ الحرب لمنح أوكرانيا "طاقة جديدة"

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى إن بلاده تحتاج إلى "طاقة جديدة"، وذلك في إطار إجراء تعديل وزاري كبير يأتي في وقت حاسم خلال الحرب مع روسيا.

واوضح زيلينسكي لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر سيمون هاريس، "نحن بحاجة إلى طاقة جديدة اليوم، وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دولتنا في مختلف الاتجاهات".

وقدم ستة وزراء من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا استقالاتهم وقبل البرلمان استقالة أربعة منهم.

وذكر المشرعون إن الاستقالات تضمنت نائب رئيس الوزراء المكلف بالتكامل الأوروبي، ووزير الصناعات الاستراتيجية المسؤول عن إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، بالإضافة إلى وزيرين آخرين. ولفتوا الى إن من المتوقع أن ينظر البرلمان في استقالة كوليبا غدا الخميس.

وكان كوليبا (43 عاما) أشهر شخصية أوكرانية في الخارج بعد زيلينسكي وكان يلتقي بزعماء العالم ويضغط من أجل حصول بلاده على دعم عسكري وسياسي ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.

وأشار محللون إلى أن إعادة ضبط الحكومة الأوكرانية كانت مخططة منذ فترة، إلا أنها تأجلت بسبب تركيز الرئيس زيلينسكي على المحادثات مع الشركاء الغربيين خلال الصيف، بهدف تأمين المساعدات العسكرية والمالية.

ومن المتوقع أن يعلن زيلينسكي مرشحه لمنصب وزير الخارجية اليوم الأربعاء، والنائب الأول لوزير الخارجية أندري سيبها من بين المرشحين الأوفر حظا.