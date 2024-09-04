إنقاذ 7 سوريين وفقد ‭21‬ شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوزا بإيطاليا

ذكرت تقارير إخبارية إيطالية ومسؤولون بالأمم المتحدة أن سبعة أشخاص تم إنقاذهم ولا يزال 21 في عداد المفقودين في البحر بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا بإيطاليا. واوضحت التقارير إن الناجين من مواطني سوريا، وأبلغوا رجال الإنقاذ بأن هناك ثلاثة أطفال بين المفقودين.
وندد نيكولا ديل أرسيبريتي، منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في إيطاليا، بما وصفه "حادث غرق مأساوي آخر قبالة سواحل لامبيدوزا". واوضح "يقول معظم الناجين إنهم فقدوا أفرادا من أسرهم. نحن في الموقع مع الفرق العملياتية التابعة لنا".
وأنقد خفر السواحل الناجين السبعة الذين قالوا إنهم كانوا مسافرين على متن قارب انطلق من ليبيا قبل أيام قليلة وعلى متنه 28 شخصا.
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن ما يزيد قليلا على 43 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2024، وهو أقل بكثير من السنوات السابقة.
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