شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مزيدًا من بالونات القمامة إلى جارتها الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون عسكريون إن كوريا الشمالية أطلقت المزيد من البالونات التي من المحتمل أنها تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية اليوم السبت، وهو اليوم الرابع على التوالي من عمليات إطلاق هذه البالونات.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات يمكن أن تصل إلى مقاطعة جيونجي المحيطة بسول، وحذرت الجمهور من الأجسام المتساقطة، وطالبتهم بإبلاغ الجيش أو الشرطة عند رؤية بالونات، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية نحو 190 بالونا من ليلة الجمعة حتى صباح السبت، إذ سقطت نحو 100 حزمة قمامة في العاصمة ومقاطعة جيونج جي، وفقا لهيئة الأركان المشتركة. حدود كوريا الجنوبية ولم يتم العثور على أي مواد خطرة في البالونات، التي كانت تحتوي إلى حد كبير على قصاصات من الورق وقطع من البلاستيك والزجاجات البلاستيكية.

منذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.