عاجل.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين.

ونقلت مراسلة "روسيا اليوم"، عن جمعية "إنقاذ بلا حدود" تأكيدها أنها "تجري إنعاشًا لثلاث ضحايا إطلاق نار على معبر اللنبي".

من جهته قال الإسعاف الإسرائيلي إن "اثنين أصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين".

وكانت القناة 14 الإسرائيلية ذكرت أنه تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار على طريق قريب من جسر اللنبي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها في معلومات أولية أنه "يبدو أن سائق شاحنة أردني جاء من الأراضي الأردنية إلى المعبر، وقام بتهريب سلاح في الشاحنة وأخرجها وأطلق النار على الموجودين في منطقة الشحن".

ولفتت المراسلة إلى أنه تم تأكيد مقتل منفذ العملية وإغلاق المعبر بالاتجاهين.