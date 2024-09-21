روسيا تعلن موقفها من قمة ثانية حول أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، موقفها من قمة السلام الثانية التي تعتزم أوكرانيا تنظيمها في نوفمبر المقبل.

وقالت موسكو إنها لا تعتزم المشاركة في القمة على الرغم من إشارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه سيدعو هذه المرة ممثلين عن روسيا للحضور.

وأوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "هدف القمة سيكون نفسه: الترويج لصيغة زيلينسكي غير القابلة للتطبيق بصفتها الأساس الوحيد لحل النزاع، وحشد الدعم لها من غالبية دول العالم، وتوجيه إنذار نهائي باسمها إلى روسيا بوجوب الاستسلام".

وتابعت زاخاروفا "لن نشارك في قمم كهذه".

وكتبت المتحدثة، على تطبيق "تلغرام"، أن روسيا مستعدة لمناقشة "مقترحات جادة حقا" تأخذ في الاعتبار "الوضع على الأرض".

يأتي هذا الموقف الروسي قبل توجّه زيلينسكي إلى الولايات المتحدة حيث من المقرّر أن يعرض مقترحاته للسلام على الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأبدت موسكو استعدادها للتباحث في "مقترحات جدية" تأخذ في الاعتبار "الوضع الميداني المستند إلى حقائق جيوسياسية".

كانت قمة السلام الأولى بشأن أوكرانيا قد نظمت في يونيو الماضي في سويسرا. ولم يحضرها ممثلون عن روسيا.