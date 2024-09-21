إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ، اليوم السبت، في منطقتين شمالي البلاد بسبب فيضانات بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وقدمت الحكومة لمنطقتي "إيميليا- رومانيا" و"ماركي" 20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار أميركي) كمساعدة إغاثية.

وأسفر هطول الأمطار الغزيرة عن غمر المياه للعديد من الطرق في المنطقتين.

وأجلي ما يربو على 2500 شخص من منازلهم. وتضررت عدة مدن، من بينها بولونيا ومودينا ورافينا، وكذلك مدينة ريميني الساحلية على ساحل البحر الأدرياتي.

واتهم نيلو موزوميتشي وزير الحماية المدنية اليميني، إدارة إقليم "إيميليا- رومانيا" المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي بعدم استخدام الأموال التي تم تقديمها بالفعل بصورة ملائمة.

وقال الوزير "هناك خلل ما. لا يمكن أن يتواصل فيضان كارثي كهذا في إيميليا- رومانيا".

وأسفر الطقس السيئ العام الماضي عن وفاة 17 شخصا ووصلت قيمة الأضرار المادية إلى مليارات اليور.