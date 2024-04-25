القيادي الحوثي "الرزامي" يخطف رجل الأعمال "السدعي" في العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - خَطَف القيادي في مليشيا الحوثي المكنى أبو عبدالله الرزامي، أحد أهم القيادات العسكرية الحوثية، اليوم الخميس، رجل أعمال في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وذكر المحامي المقرب من الحوثيين "عبدالفتاح الوشلي" في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" إن القيادي الرازامي أرسل بلاطجة تابعين له لخطف رجل الأعمال "ماهر السدعي" وسيارته لإجباره على تحكيم الرزامي في قضية "قسمة" منظورة أمام القضاء.

ويعد الرزامي أحد أهم القيادات الحوثية التي تعمل في مجال التحكيم بدلا عن القضاء للحصول على أموال باهظة مقابل عملها في التحكيم.