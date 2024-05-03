تحذيرات من الأعاصير وانتشار الجراد خلال الشهرين المقبلين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - توقعت منظمة الفاو، الخميس، انتشار الجراد خلال الشهرين المقبلين في المحافظات الشرقية اليمنية، كما حذرت من خطورة الأعاصير على طول خليج عدن وبحر العرب.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) "أن المناطق الداخلية بين محافظات حضرموت وشبوة والجوف تكاثراً للجراد الصحراوي خلال الشهرين القادمين".



وأفادت في "نشرة الجراد الصحراوي" – من المتوقع أن يحدث جيل واحد من التكاثر الربيعي المحدود للجراد الصحراوي في المناطق الداخلية بين بيحان شبوة والحزم في الجوف إلى وادي حضرموت والهضبة الشمالية بالقرب من ثمود والربع الخالي".



لافته "أن ذلك سيكون خلال شهري مايو الجاري ويونيو القادم"، وقالت "رغم انخفاض أعداد الحوريات والمجموعات البالغة غير الناضجة من الجيل الثاني على طول ساحل البحر الأحمر في الفترة الماضية بسبب جفاف النباتات".



وتابعت "إلا أن وادي النيل في جنوب مصر شهد تفقيس للجراد الصحراوي، وانتقل عدد قليل من الحشرات البالغة إلى المناطق الداخلية في السعودية واليمن، ونتيجة لذلك، سيحدث تفقيس جديد في المنطقة في الفترة القادمة".



وفي شهر أبريل الماضي شهد تواجد بعض الحشرات الانفرادية غير الناضجة والناضجة على طول المنطقة الساحلية الجنوبية بالقرب من عدن، وبالقرب من الغيضة في الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى وادي حضرموت في المناطق الداخلية بالقرب من سيئون، وإلى الشمال على طول الهضبة، وفق نشرة الفاو.



كما حذرت المنظمة الأممية، من خطر الأعاصير على طول خليج عدن وبحر العرب خلال الشهرين القادمين، وسقوط أمطار صيفية في اليمن بمعدل أعلى من المتوسط.



وقالت "الأمر الذي سيوفر ظروف تكاثر مواتية للجراد الصحراوي وبالتالي، يجب على البلدان مواصلة جهود المسح والمكافحة".