عدن.. وصول باخرة ديزل إلى ميناء البريقة مُخصّصة لمحطات توليد الكهرباء بالمدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - رَسَت مساء اليوم الثلاثاء، باخزة ديزل في مرسى ميناء الزيت بالبريقة عدن، فيما من المتوقع وصول باخرة أخرى محملة بالمازوت إلى حضرموت بعد غد، جميعها مخصصة لمحطات توليد الكهرباء بالمدينة التي تشهد انطفاءات مستمرة.

ونشر ناشطون صورا قالوا إنها "لرسو باخرة الديزل في مرسى ميناء الزيت بالبريقة عدن، مساء اليوم الثلاثاء تحوي 33500 طن متري من الديزل مخصصّة لكهرباء عدن".

وأشاروا إلى أنه من المقرر "وصول باخرة مازوت مخصصّة لكهرباء عدن بعد غد الى حضرموت؛ لتفريغ نصف الكمية قبل أن تتحرك إلى عدن في إطار اتفاق تبادل المازوت والنفط الخام بين السلطتين المحلية في عدن وحضرموت".

يأتي هذا في ظل تحذيرات أطلقتها المؤسسة العامة للكهرباء بخروج محطات التوليد عن الخدمة جراء نفاد الوقود، وسط احتجاجات شعبية غاضبة منددة بانقطاع التيار الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة.