اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يحيي الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم، إتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا احتفالا بمناسبة العيد الـ 34 للوحدة اليمنية (22 مايو) برعاية رسمية من سفارة اليمن في كوالالمبور، وبرعاية إعلامية من مجموعة اليمنيون الإعلامية والثقافية، مساء اليوم، في قاعة جامعة APU.

واكد الدكتور أحمد الخضمي المستشار في الملحقية الثقافية اليمنية في ماليزيا خلال الحفل، أن إعلان الوحدة اليمنية في 22مايو عام 1990م يعد تحقيقاً لأهداف الثورة اليمنية 26سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م.

وأستعرض المستشار الثقافي مراحل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، مشيراً إلى أن الظروف التي يمر بها اليمن حالياً لن تثني الشعب اليمني عن التمسك بالوحدة والجمهورية والثوابت الوطنية ومنجزاته التي حققها خلال العقود الماضية.

وقال رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا عبد الرحمن النور إن الوحدة اليمنية مثلت حلم اليمنيين جميعاً، وكانت محصلة لنضالاتهم عبر التضحيات الخالدة التي قدمت في سبيل التخلص من عهدي الإمامة الرجعية الكهنوتية، والاحتلال البغيض، حين قاما بتمزيق اليمن الواحد إلى شطرين، وأذاقا الشعب اليمني في الشمال والجنوب مرارة التشرد والفرقة والتشظي.

ودعا رئيس الاتحاد الجهات الرسمية في اليمن، إلى الاهتمام بالشباب والطلاب من أجل مستقبل اليمن وأمنه واستقراره.

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والرقصات الشعبية ورقصات الزهرات ومسرحية صامتة مميزة معبرة عن وضع بلادنا لاقت إعجاب الحضور.