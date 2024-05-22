اليمن.. الجيش يُعلن إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في "الجوف"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طايرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "دفاعات الجيش تسقط طائرة مسيرة (مجنحة) تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية أثناء تحليقها بإتجاه مواقع عسكرية في قطاع حويشيان، شمال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف".

ونشر المركز صورًا أثناء إسقاط الطائرة، وألسنة اللهب تتصاعد من المكان الذي سقطت فيه.

يأتي هذا في ظل التصعيد الحوثي في عدد من الجبهات بالتزامن مع التحركات الأممية لتحريك عملية السلام في البلاد.