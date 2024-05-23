ذمار.. ضابط مباحث حوثي يقتل سائق باص كان يستعد للزفاف خلال الأيام القادمة

أقدم ضابط أمن حوثي في مباحث محافظة ذمار (وسط اليمن)، على قتل سائق مركبة أجرة (باص) قبل أيام من زفافه.



وقالت مصادر محلية، إن ضابطاً حوثياً في مباحث محافظة ذمار يُدعى "فارس أحمد علي الشعري"، أٌقدم أمس الأربعاء، على إطلاق النار على المواطن "فيصل قايد أحمد فارع" وأراده قتيلاً على الفور، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.



وأضافت المصادر أن "الشعري" الذي كان عائداً من صنعاء إلى ذمار، استقل باص أجره للمواطن "فيصل فارع" بعد الاتفاق معه على أجرة "المشوار"، غير أنه لم يف بوعده للسائق لحظة وصوله.



وذكرت المصادر أنه ونتيجة لذلك نشبت مشادة كلامية بينهما، انتهت بقيام الضابط الحوثي بتصويب سلاحه إلى صدر السائق وإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور.



وأشارت المصادر إلى مليشيا الحوثي تتستر على القاتل ـ الذي سبق وان ارتكب جريمة قتل من قبل ـ وتضغط على أسرة الضحية، لاستلام جثته ودفنه غير أن الأسرة ترفض حتى الآن استلام جثمانه وتطالب بمحاسبة الجاني وإنزال العقاب به جزاء جريمته.



وينحدر الضحية من أكمة عيسى بمديرية المشنة بمحافظة إب (وسط اليمن)، وكان يستعد لزفافه خلال الأيام القريبة المقبلة وفقاً للمصادر.





