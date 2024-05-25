مليشيا الحوثي تقتل لاجئاً أثيوبياً في مركز محافظة الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة، على قتل لاجئ من الجنسية الأثيوبية في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



وقال مراسل "يمن شباب"، إن عناصر من مليشيا الحوثي قامت بقتل لاجئ يحمل الجنسية الأثيوبية في مدينة الحزم.



وأضاف نقلاً عن مصادر محلية أن المليشيا لفقت تهماً باطلة للاجئ قبل أن تقوم بقتله.



وأشار إلى أن اللاجئ الضحية كان يعمل في سرويس للسيارات جوار مبنى كلية التربية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة.



ولم يصدر أي تعليق من منظمة الهجرة الدولية أو منظمة شؤون اللاجئين حول الحادثة حتى اللحظة.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية سبق وأن ارتكبت جرائم جسيمة بحق المهاجرين الأفارقة، وكان أبرزها جريمة حرق مركز للإيواء لهم بصنعاء في مارس 2021م، ماتسبب بمقتل وإصابة مئات المهاجرين.