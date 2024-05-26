حلق للشعر وتمزيق للثياب - إب..قيادي حوثي يرتكب انتهاكات واسعة بحق طلاب المعهد الزراعي بالعدين

أفادت مصادر مطلعة بمدينة العدين (غربي إب) أن قيادياّ حوثياً استقدمته المليشيا من صعدة، يرتكب انتهاكات واسعة ومهينة بحق طلاب المعهد الزراعي بالمديرية.



وقالت المصادر إن القيادي الحوثي "محمد الجديري" الذي عينته مليشيا الحوثي مسؤولاً ثقافيا بمديرية العدين، يرتكب انتهاكات واسعة بحق أبناء المديرية، وخاصة منهم طلاب المعهد الزراعي الذي يتخذه مقراً له.



وأضافت أن القيادي الحوثي يفرض إجراءات مشددة على الطلاب وينتهك حريتهم في الملبس والمظهر.



وذكرت المصادر أن الجديري يقوم بتمزيق ثياب الطلاب المخالفين لتوجهاته ويحلق شعرهم بطريقة مهينة أثارت استياءً واسعاً في صفوف الطلاب وأولياء أمورهم.



وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي يقوم بتلفيق تهم كيدية للطلاب ويهددهم بالسجن بغرض ابتزاز أهاليهم مالياً.