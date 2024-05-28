صراع الأجنحة.. مليشيا الحوثي تخطف مدير مكتب "الصماد" بصنعاء منذ ستة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي تواصل اختطاف الشاب "أحمد الرازحي"، مدير مكتب الرئيس السابق لسلطة الحوثيين في صنعاء "صالح الصماد"، منذ نصف عام، في الوقت الذي لا تزال ترفض الإفراج عنه حتى اليوم.

وذكرت مصادر متطابقة، أن مليشيا الحوثي اختطفت أحمد الرازحي، مدير مكتب الصماد، مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن أجبرته على إخبار أهله أنه في دورة ثقافية مطولة، بينما يقبع في سجون الأمن والمخابرات التي يشرف عليها عبدالملك الحوثي بصورة شخصية.

وحسب القيادي الحوثي السابق ورئيس المكتب السياسي صالح هبرة، فإن اعتقال الرازحي يرجع إلى ما وصفه بالصراع الداخلي، بعد اتهامات بالوقوف وراء نشر قضايا فساد لمدير مكتب المشاط "أحمد حامد".

فيما عزا على البخيتي سبب اختطاف الحوثيين "للرازحي" إلى سفره مع صالح هبرة خارج اليمن، وعمله مع رئيس سلطة الحوثيين السابق صالح الصماد.

وتتهم مليشيا "الرازحي" بتسريب معلومات عن فساد القيادات العليا، ويقبع في سجون الأمن والمخابرات، تحت إشراف مباشر من عبدالملك الحوثي، وسط حملة اعتقالات تطال المعارضين لسلطتها.