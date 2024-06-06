مأرب.. 91 ألف أسرة نازحة بحاجة إلى مساعدات خلال عيد الأضحى

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين في محافظة مأرب (شرقي اليمن) أن 91 ألف أسرة محتاجة وغير قادرة على شراء الأضاحي، ضمن خطة الأضاحي للعام 1445 هجري الموافق 2024 ميلادي.



جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين مع لجنة الأضاحي بالوحدة التنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة مركز الملك سلمان وشريكهم المحلي مؤسسة يماني للتنمية.



وتم مناقشة خطة احتياج النازحين والمحتاجين من المجتمع المضيف لمشاريع الأضاحي للعام 2024 - 1445 هجري.



ودعا سيف مثنى، مدير الوحدة التنفيذية، المنظمات والجمعيات الخيرية والمؤسسات إلى حشد التدخلات في مجال الأضاحي.



وقال: "أن الوحدة التنفيذية ستقدم كافة التسهيلات وتذلل الصعوبات للشركاء، مرشداً الممولين إلى السماح للجمعيات والمؤسسات بتسليم الأضاحي للأسر المستفيدة قبل العيد بيوم أو يومين، لتطمئن الأسر بوجود الأضحية وتعم الفرحة عليهم".

ويوجد في مأرب نحو مليوني نازح منذ إندلاع الحرب في اليمن قبل تسعة أعوام، ويحتاجون إغاثة ومساعدات إنسانية.