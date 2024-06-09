قيادي حوثي يستحدث سجناً خاصاً داخل منزله في مديرية "حبيش" شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدث قيادي في مليشيا الحوثي، سجناً خاصاً داخل منزله في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، المعين من قبل مليشيا الحوثي عضوا في مجلس الشورى، أنشأ سجنا خاصا في منزله بمديرية حبيش شمال محافظة إب.



وأضافت المصادر أن الشبيبي يقوم بخطف المواطنين وابتزازهم مالياً، في الوقت الذي يقوم مرافقيه بإجبار المواطنين على دفع أموال طائلة مقابل الإفراج عنهم.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي اعتدى مؤخراً بالضرب على مواطن قبل أن يقوم بسجنه، وذلك على إثر خلاف نشبه بينه وبين زوجته.

يُذكر أن ذات القيادي الحوثي، يواصل منذ تسعة أشهر، احتجاز نجل الصحفي المعارض للحوثيين، محمد القادري، لإجباره والده على العودة من مناطق سيطرة الحكومة وإعلان ولائه للحوثيين.

