تكنولوجيا: هاتف Realme Note 60 يظهر في قاعدة بيانات Geekbench وNBTC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للتوسع بسلسلة هواتف Note بإصدارها الجديد المرتقب Realme Note 60، والذي ظهر بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench وNBTC.

قدمت Realme للأسواق مؤخراً هاتف Realme C61، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من سلسلة هواتف Note الذي سجل في منصة Geekbench بنموذج رقم RMX3933، كما رصد أيضاً في قاعدة بيانات NBTC في تايلند والتي أكدت على أن هذا الإصدار ينطلق بعلامة Realme Note 60 التجارية للأسواق.

ولقد سجل هاتف Note 60 في إختبارات Geekbench عدد 432 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1341 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T612 التي تقدم سرعة 1.82GHz، وتضم كرت الشاشة Mali-G57، كما يظهر الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ولقد أعتمد هاتف Note 60 في عدد من الجهات الأخرى التي تشمل NBTC، وSIRIM، وأيضاً TÜV، كما أكدت الأخيرة على أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

يذكر أن إصدار الشركة السابق Realme Note 50 جاء بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ولقد جاء الهاتف برقاقة معالج UniSoC T612، وكرت شاشة Mali G57، إلى جانب بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 10W.

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