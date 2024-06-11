اليمن يناقش مع البنك الدولي التحديات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية في البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المدير القطري للبنك الدولي، دينا أبو غيدا، التحديات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية في اليمن.

واستعرض الاجتماع بحضور مسؤول قطاع المياه في مكتب البنك الدولي باليمن، ومدير البرامج في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن فياض سلام، التمويل الاضافي الثالث لمشروع راس المال البشري. وفقا لوكالة سبأ.

وناقش اللقاء التحديات المائية الناتجة عن التغيرات المناخية في اليمن، وقائمة المشاريع المقترح تمويلها ضمن محفظة التمويل الإضافي الثالث لمشروع رأس المال البشري في اليمن.

وأكد الوزير الشرجبي، حرص وزارة المياه والبيئة على مشاركة الجهات ذات العلاقة في أعمال التخطيط الأولي لتحديد أهم الأولويات التي تحتاج إليها المؤسسات في الوقت الراهن، وذلك بهدف استيعابها ضمن مقترحات المشاريع لتمويلها من قبل البنك الدولي.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في المشاريع المقترحة لتلبي الاحتياجات التنموية ذات الاولوية في المناطق المتضررة من آثار تغير المناخ والفيضانات، وبلورة أفكار يتم العمل عليها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ضمن وثائق المشاريع المقترح تمويلها.

ويهدف التمويل الإضافي الثالث إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة الصحة العامة والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلاً عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود وتقديم مساندة للمشروعات القائمة وتدعيم إدارتها.