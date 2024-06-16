وول ستريت جورنال: الحوثيون يستخدمون طرق جديدة لتهريب المعدات والأسلحة من إيران

المنامة - ياسر ابراهيم - أُجبر أفراد طاقم سفينة فحم مملوكة لليونان على ترك السفينة بعد أن شن المتمردون الحوثيون في اليمن هجومًا باستخدام درون بحرية يتم التحكم فيها عن بعد، وفقًا للجيش الأمريكي.



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن محللين قولهم، إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجماعة مثل هذا الجهاز، مما يمثل وسيلة للجماعة المدعومة من إيران للتهرب من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإحباط الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستخدمها لمهاجمة السفن في البحر الأحمر.



وأدت الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على ترسانة الحوثيين ابتداءً من يناير/كانون الثاني والاعتراضات المتعددة للشحنات القادمة من إيران إلى تعطيل بعض القدرات العسكرية للحوثيين في البداية.



وفي أواخر يناير/كانون الثاني، صادرت الولايات المتحدة شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين، بما في ذلك مكونات لهذا النوع من الأجهزة المنقولة بحراً المستخدمة في هجوم هذا الأسبوع.



وقال مسؤولون غربيون إنه على الرغم من هذه النكسات، تمكن الحوثيون من إيجاد طرق جديدة لجلب المعدات التي يحتاجونها من إيران.



وقال هؤلاء الأشخاص إنه بدلاً من جلب الأسلحة مباشرة من إيران، وجد المتمردون الحوثيون طريقاً جديداً عبر دولة جيبوتي الواقعة في شرق إفريقيا، حيث يتم نقل الأسلحة التي تصل من الموانئ الإيرانية إلى السفن المدنية.



وأضافوا أن الحوثيين يستخدمون لبنان أيضًا كمركز لشراء قطع غيار الطائرات بدون طيار من الصين.



كما اضطر طاقم سفينة مملوكة لأوكرانيا إلى ترك السفينة يوم السبت بعد أن ضربتها صواريخ الحوثيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إنها دمرت العديد من العبوات الناسفة البحرية وطائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى رادارات برية تستخدم لاستهداف السفن البحرية.



ومنذ بدء الحرب في غزة، أطلق المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران صواريخ وطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى على السفن التجارية والسفن الحربية بشكل يومي تقريبًا.



وتمكن التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة من تدمير معظم المقذوفات التي تستهدف حركة المرور البحرية. كما شن ضربات على مواقع الإطلاق في اليمن.



وقالت شركة الأمن البريطانية "أمبري" في مذكرة للعملاء إن الخسارة المحتملة لسفينتين في غضون أيام "تمثل زيادة كبيرة في فعالية" الحوثيين.



وأضافت، أمبري إن هذا هو الهجوم الأول الذي استخدمت فيه الجماعة اليمنية بنجاح طائرة بحرية بدون طيار بدلاً من الصواريخ والطائرات الجوية بدون طيار. وأضافت أن طبيعة الضربة تسببت في غمر غرفة المحرك.



تم التخلي عن السفينة Verbena المملوكة لأوكرانيا، والمحملة بالأخشاب الماليزية، بعد ظهر يوم السبت بعد أن عجز طاقمها عن السيطرة على الحرائق التي أشعلتها الهجمات الصاروخية الحوثية قبل يومين، وفقًا للقيادة المركزية.



وفي الوقت نفسه، قالت القيادة المركزية إن سفينة الفحم المملوكة لليونان، تتسرب اليها المياه ببطء بعد هجوم منفصل شنته المجموعة المدعومة من إيران.



وأصيب أحد أفراد الطاقم بجروح خطيرة على متن السفينة لويزة. ولا يزال أحد أفراد الطاقم الفلبيني على متن السفينة Tutor مفقودًا.



وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، الجمعة، إن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر". وحتى الآن لم تغرق سوى سفينة مملوكة لبريطانيا تحمل 20 ألف طن من الأسمدة منذ بداية الصراع.



واستمرت المزيد من الحوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن انفجارين بالقرب من سفينة تمر بالقرب من اليمن، رغم أنها قالت إن السفينة واصلت رحلتها بأمان.

