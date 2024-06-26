أوضح رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، في حديث لـ"النشرة" أن "مشاركته في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى أمس لم تكن باسمه الشخصي، بل بتكليف من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي"، مشددا على أن "بكركي لا تقاطع أحدًا وهي تتعاطى مع القضايا بترفع".

كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم لـ"النشرة": مشاركتي في احتفال برعاية المجلس الشيعي أمس كانت بتكليف من الراعي وبكركي لا تقاطع أحدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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