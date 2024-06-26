ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا في تمام السّاعة 1:00 من تاريخ اليوم، حريقًا شبّ في ثلاثة منازل وأشجار حرجيّة في ​شبعا​- حاصبيا، جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي طال البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق 3 منازل وأشجار جراء القصف الإسرائيلي على شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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