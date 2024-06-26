بوحبيب غادر الى بروكسل فالولايات المتحدة وكندا لمتابعة مساعي لبنان تجنبًا لحرب واسعة في الجنوب

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب صباحا بيروت، متوجها إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الاميركية حيث سيجتمع مع مسؤولين اميركيين في واشنطن، وبمسؤولين أمميين في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. كذلك سيقوم بوحبيب بزيارة رسمية إلى كندا يلتقي خلالها نظيرته الكندية.

تهدف جولة بو حبيب إلى "متابعة مساعي لبنان لتجنّب حرب واسعة في الجنوب قد تتطور إلى حرب إقليمية مفتوحة، وكذلك إلى شرح ​سياسة​ الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان ورؤيته للحلّ".