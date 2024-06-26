أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "عُثر فجر اليوم على شخص من التابعية السورية جثة هامدة في جرد بلدة الصويري وعمل عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى زحلة الحكومي بعد حضور الأجهزة الأمنية وإتمام الإجراءات اللازمة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثة سوري في جرد بلدة الصويري والقوى الامنية حضرت الى المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.