غارات أميركية بريطانية على مواقع للحوثيين في مطار الحديدة وجزيرة كمران

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الإثنين، غارات جوية على مطار الحُديدة الدولي وجزيرة كمران غربي اليمن.



وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، مساء اليوم في شريطها العاجل أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 5 غارات على مطار الحديدة الدولي".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القناة ذاتها أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 4 غارات على جزيرة كمران، اليمنية في البحر الأحمر، دون تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية.

