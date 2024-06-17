في الصين وعُمان والإمارات.. الخزانة الأمريكية تستهدف شبكات شراء وتمويل أسلحة الحوثيين (الأشخاص والكيانات والعقوبات)/ ترجمة خاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، إنه قام اليوم بإدراج شخصين وخمسة كيانات متورطة بتسهيل شراء الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وبحسب نص البيان الصحفي المنشور اليوم الأثنين (17 يونيو/ حزيران)، على موقع وزارة الخزانة الأميركية، تتخذ هذه الكيانات مقرات لها في كل من الصين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة..

نص البيان الصحفي بعد الترجمة:

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم الأثنين (17 يونيو) شخصين وخمسة كيانات قامت بتسهيل شراء الأسلحة لأنصار الله، الذين يشار إليهم عادة باسم الحوثيين.



كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا فردا واحد وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرًا تمويليًا مهمًا للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة. ويستهدف هذا الإجراء الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات إرهابية مستمرة ضد السفن التجارية.



ومنذ نوفمبر 2023، استخدم الحوثيون مجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لمهاجمة السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن التجارية، وتهديد حرية الملاحة العالمية.



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "إن هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم، وطائراتهم بدون طيار". وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة عازمة على استخدام مجموعة كاملة من أدواتنا لوقف تدفق المواد العسكرية والأموال من مبيعات السلع الأساسية التي تمكن هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار".



يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي(E.O.) 13224 لهيئة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية أنصار الله على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص وفقًا للأمر التنفيذي (E.O.) 13224، بصيغته المعدلة، اعتبارًا من 16 فبراير 2024، لارتكاب أو محاولة ارتكاب، أو تشكيل خطر كبير لارتكاب، أو مشاركة في التدريب على ارتكاب، أعمال إرهابية.



أنشطة المشتريات الحوثية في الصين



علي عبد الوهاب محمد الوزير (الوزير) هو فرد مقيم في جمهورية الصين الشعبية ينتمي إلى الحوثيين ويلعب دورًا رئيسيًا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثي من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن. ويستخدم شركته التي يوجد مقرها في الصين، شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة (Guangzhou Tasneem)، للحصول على هذه العناصر وشحنها إلى اليمن. غوانتشو تسنيم هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج.

تم تصنيف الوزير وفقًا للأمر التنفيذي 13224 E.O، وتعديلاته، لأنه قام بالعمل لصالح أنصار الله، أو بالنيابة عنهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد تم تصنيف قوانغتشو تسنيم وفقًا للأمر التنفيذي 13224 E.O.، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو لدعمهم. وتم تصنيف شركة تسنيم التجارية المحدودة وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، وتعديلاته، لامتلاك أو إدارة شركة قوانغتشو تسنيم.



أنشطة المشتريات الحوثية في عمان

يقوم قادة الحوثيين بنقل المواد المستخدمة في صنع الأسلحة والتي تم شراؤها من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية وغيرهم من الموردين الدوليين إلى اليمن باستخدام شركات الاستيراد والتصدير الموجودة في بلدان ثالثة. إحدى هذه الكيانات، هي International Smart Digital Interface Limited Liability Company (ISDI) الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة (ISDI) ومقرها عمان، قامت بشراء وتسهيل نقل مكونات صواريخ كروز ومعدات التصنيع وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن. وتقوم ISDI ومشغلها، معاذ أحمد محمد الحيفي، بالتنسيق مع كبار أعضاء الحوثيين لاستكمال هذه المشتريات. أنشطة ISDI والحيفي، مكنت الحوثيين بشكل مباشر من شن هجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. في عام 2020، على سبيل المثال؛ قصفت قوات الحوثي منشأة أرامكو السعودية في المنطقة باستخدام صاروخ كروز للهجوم الأرضي من نوع قدس، والذي يحتوي على مكونات حصلت عليها ISDI من مورد مقره في جمهورية الصين الشعبية. وفي سبتمبر 2023، قام مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بإضافة ISDI والحيفي إلى قائمة الكيانات (الإرهابية).



يتم حاليا تصنيف شركة ISDI وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية، أو الرعاية، أو تقديم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو لدعمهم. كما يتم تصنيف الحيفي وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف أو المعني بالتصرف لصالح أو بالنيابة عن ISDI، بشكل مباشر أو غير مباشر.



الموردون المعتمدون في الصين لشراء أسلحة الحوثيين



حصل الحوثيون على المكونات الحيوية لقواتهم من شركات مقرها جمهورية الصين الشعبية. وقد نسق الحوثيون مع شركة Ningbo Beilun Saige Machine Co. Ltd. ومقرها جمهورية الصين الشعبية لشراء المواد الضرورية لتصنيع الطائرات بدون طيار والأسلحة الأخرى.



وبالمثل، قام الأفراد التابعون للحوثيين بالتنسيق مع شركة دونقوان يوزي المحدودة لمعدات التشغيل الآلي Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited للحصول على معدات بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات لجهود إنتاج الأسلحة المحلية.



تم تصنيف الشركتين (المذكورتين) وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية، أو الرعاية، أو تقديم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات، لأنصار الله، أو لدعمهم.



شحنات السلع الحوثية



قامت السفينة OTARIA التي ترفع علم الكاميرون، وتديرها شركة Stellar Wave Marine L.L.C التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، ويقودها فياتشيسلاف ساليجا Vyacheslav Salyga، بتحميل السلع المرتبطة بممول الحوثي سعيد الجمل في أواخر مايو 2024 لتفريغها في سنغافورة. وحاليا تحمل السفينة OTARIA شحنة من السلع تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. وسبق أن قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج سعيد الجمل في 10 يونيو 2021، وفقًا للأمر التنفيذي 13224 E.O. بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية، أو الرعاية، أو تقديم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات، إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



ويتم تصنيف كل من: شركة Stellar Wave Marine L.L.C وقائدها Vyacheslav Salyga وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية، أو الرعاية، أو تقديم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات، إلى سعيد الجمل. كما يتم تصنيف السفينة OTARIA وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، كملكية لشركةStellar Wave Marine L.L.C التي لها مصلحة فيها.





تداعيات (أو نتائج) هذه العقوبات



نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو جماعي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وبشكل عام، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عابرين) للولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى، ما لم يكن مصرح بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفية.



بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين المنخرطون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات تنفيذية. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال، أو سلع، أو خدمات، من قبل، أو إلى، أو لمصلحة، أي شخص محدد بالعقوبات، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال، أو سلع، أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.



إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تحديد (تعيين) الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحددين بالعقوبات بشكل خاص، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من هذه القائمة بما يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.



