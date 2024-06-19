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صعدة.. قوات الجيش تتصدّى لهجوم شنته مليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط

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المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّى أبطال القوات المسلحة، الثلاثاء، لهجوم شنّته مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة الملاحيظ جنوب غربي محافظة صعدة، معقل المليشيا شمالي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن قوات من اللواء الثالث عاصفة أحبطت الهجوم الحوثي، وألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأكّد المصدر جاهزية القوات المسلحة في كافة جبهات المحور لردع أي اعتداءات حوثية وفق توجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالتعامل الحاسم مع أي تحركات معادية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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