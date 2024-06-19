بلومبيرج: البحرية البريطانية تقول إن السفينة التي قصفها الحوثيون في البحر الأحمر غرقت

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت البحرية البريطانية، إن سفينة اصطدمت بقارب بحري مُسيّر في البحر الأحمر الأسبوع الماضي قد غرقت، وهي الثانية التي يتم تأكيد غرقها منذ أن بدأ المتمردون الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في المنطقة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وكانت سفينة نقل البضائع السائبة "توتور" هي أول سفينة تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة محمولة بالماء أطلقها الحوثيون. وبعد الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، ورد أن المياه كانت تتسرب إلى السفينة مما أدى إلى تخلي طاقمها عنها في النهاية.

وقالت البحرية البريطانية في إشعار: "أبلغت السلطات العسكرية عن رؤية حطام بحري ونفط في آخر موقع تم الإبلاغ عنه". "يعتقد أن السفينة غرقت".

وهذا هو ثاني غرق مؤكد لسفينة بعد ضرب "روبيمار" وغمرها في مارس. كما تم التخلي عن سفينة أخرى أصيبت الأسبوع الماضي، ووضعها الحالي غير واضح.

ويواصل الحوثيون مهاجمة السفن المُبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي؛ احتجاجًا على الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس. وأدت هذه الحوادث إلى قلب حركة الشحن العالمية رأسا على عقب، مما دفع العديد من السفن إلى الإبحار آلاف الأميال حول أفريقيا.