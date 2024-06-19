شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يغادر عدن في اجازة خاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاربعاء في اجازة خاصة تستغرق عدة ايام.

واكد المصدر، حرص فخامة الرئيس في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، على استمرار تواصله المعتاد مع كافة السلطات لمتابعة احوال المواطنين، وتسهيل مهام الحكومة، ودعم جهودها الموجهة لتحسين الخدمات، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستفادة المثلى من منحة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة، ومحطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

وجدد المصدر في هذا السياق، تقدير وشكر رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على التزامهم القوي، ومواقفهم الاخوية المخلصة الى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، و الامن والاستقرار، والسلام