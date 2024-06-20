مجلة أميركية: الدعم الروسي للحوثيين يأتي بنتائج عكسية على "أسطول بوتين"

المنامة - ياسر ابراهيم - لا تزال السفن التي تحمل شحنات روسية معرضة لخطر الهجوم من قبل المسلحين الحوثيين في البحر الأحمر، على الرغم من تأكيدات الجماعة بأن سفن موسكو لن تكون من بين أهدافها في المنطقة المضطربة وكذلك على الرغم من علاقات الكرملين الوثيقة مع طهران، وفق مجلة نيوزويك الأميركية.



وردت العديد من شركات الشحن على هجمات الحوثيين بتحويل السفن من قناة السويس إلى الطريق الأطول حول أفريقيا، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية مع تأخير التسليم وارتفاع التكاليف.



ومع ذلك، فإن روسيا متحالفة بشكل وثيق مع طهران، وكانت سفنها تبحر عبر المنطقة، بما في ذلك ناقلات تحمل النفط الروسي وسفن الحاويات المتجهة إلى الموانئ الروسية.



وفي مارس/آذار، أفيد أن السفن الحربية الروسية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر دون وقوع أي حادث. وفي يناير/كانون الثاني، أدانت روسيا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتوجيه ضربات ضد ميليشيا الحوثي، بسبب هجومها على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.



ومع ذلك، لم تمر السفن المرتبطة بروسيا بسلام. ففي يناير/كانون الثاني، استهدف المسلحون الحوثيون عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطًا روسيًا على بعد حوالي 90 ميلًا بحريًا جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية، وفقًا لشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، حسبما ذكرت رويترز.



وفي مارس/آذار، اتفقت روسيا والصين مع الحوثيين على حصول سفنهم على ممر آمن، بعد محادثات مع محمد عبد السلام، أحد كبار الشخصيات السياسية في الجماعة الحوثية، حسبما ذكرت بلومبرج في مارس/آذار.



وأضافت بلومبرج أن ذلك سيكون مقابل الدعم السياسي الصيني والروسي للحوثيين في هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما قد يعني عرقلة القرارات ضد الجماعة.



ومع ذلك، قالت السلطات البحرية هذا الأسبوع إن المتمردين الحوثيين أغرقوا سفينة تحمل شحنة روسية بعد أن أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن على السفينة في 12 يونيو، مما أدى إلى أضرار بالغة بالمحرك.



وقالت مصادر، بما في ذلك شركات الأمن البحري وعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن ناقلة الفحم Tutor المملوكة لليونان تعرضت للقصف بالصواريخ وقارب محمل بالمتفجرات يتم التحكم فيه عن بعد، وفقًا لرويترز، التي قالت إن الطاقم المكون من 22 شخصًا تم إنقاذهم بنجاح.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السفينة كانت قد أكملت للتو زيارة ميناء في روسيا وكانت متجهة إلى مصر عندما تم استهدافها على بعد 66 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون.



وقالت القيادة المركزية للولايات المتحدة إن مركبة سطحية مسيرة تابعة للحوثيين ضربت السفينة التجارية Tutor التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة والمدارة من قبل اليونان في البحر الأحمر وتسببت في "أضرار في غرفة المحرك".



وعلى الرغم من موجة هجمات الحوثيين، قال مركز أبحاث أكسفورد إيكونوميكس في تقرير صدر في مارس الماضي لمجلة نيوزويك إن التأثير على التجارة العالمية حتى الآن "يبدو أنه يمكن التحكم فيه وتوقع انتعاشًا تدريجيًا في تجارة السلع هذا العام".



المصدر: نيوزويك - ترجمة: يمن شباب نت