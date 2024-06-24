وزير يمني: أكثر من 70 موظفاً بالمنظمات إختطفتهم ميلشيات الحوثي في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان اليوم (الاثنين) أن مليشيات الحوثي تواصل حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء، لافتا إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصا.



وقال عرمان في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا" إن الحوثيين يواصلون منذ مطلع الشهر الجاري حملة اعتقالات واسعة بحق العاملين الإنسانيين في مختلف المنظمات الأممية والدولية والمحلية في صنعاء.



وأكد أن عدد المعتقلين تجاوز حتى اليوم 70 شخصا، منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء.



وطالب عرمان جميع المنظمات الدولية في صنعاء بسرعة المغادرة حفاظا على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني، مؤكدا أن "صنعاء غير آمنة ولا توجد أي ضمانات لحمايتهم".



ودعا الأمم المتحدة وجميع منظماتها العاملة في اليمن إلى تجاوز الموقف السلبي والشروع الفوري في إغلاق مقارها بصنعاء ولو بشكل مؤقت حتى يتم الإفراج عن جميع الموظفين الذين اعتقلهم الحوثيون.



وأشار إلى أن الحكومة اليمنية رفضت رسميا دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي.



واعتبر الوزير اليمني أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.



وأفادت مصادر حكومية ومحلية يمنية يوم الجمعة بأن جماعة الحوثي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 موظفا في منظمات دولية ويمنية في العاصمة صنعاء.



ونفذت جماعة الحوثي في الأسبوع الأول من يونيو الجاري حملة اعتقالات واسعة استهدفت عاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية يمنية في صنعاء، وفق مصادر حكومية يمنية.



وقال عرمان في السابع من يونيو الجاري إن جماعة الحوثي بصنعاء اعتقلت 50 موظفا في منظمات دولية ويمنية في العاصمة صنعاء.



وفي العاشر من يونيو الجاري أعلنت جماعة الحوثي إلقاء القبض على "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.



وتخضع العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني لسيطرة جماعة الحوثي منذ أواخر العام 2014.

