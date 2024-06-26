المركزي اليمني يحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفاع الإلكتروني غير المرخصة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، كافة البنوك وشركات الصرافة، بإيقاف التعامل مع 12 كيان ومحفظة وخدمة للدفع المسبق غير المرخص لها، متوعدا بمحاسبة الجهات المخالفة للتعليمات.



جاء ذلك في تعميم صادر عن وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة على البنوك منصور راجح، موجه إلى كافة البنوك ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.



وقال التعميم إنه "يتوجب على كافة البنوك ومنشآت الصرافة حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة".



وأضاف أن الخدمات غير المرخصة هي: "محفظة كاش، الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايلي موني، محفظة يمن والت، محفظة المتكاملة، محفظة جيب، محفظة وي كاش، محفظة ريال موبايلي، محفظة الريال الالكتروني".



وألزم التعميم كافة البنوك والشركات بـ"إيقاف التعامل مع أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية الكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني".



وشدد على وجوب "الالتزام التام بالتعميم وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين".



