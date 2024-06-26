مأرب.. الوكيل الفاطمي يؤكد رفع الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار أفة المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار آفة المخدرات ودورها في تفكيك الشعوب وتدمير قدراتها.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب تحت شعار "الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام.

وأشاد الوكيل الفاطمي بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نجحت في ضبط العديد من شحنات المخدرات التي كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد وكيل محافظة مأرب على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحتها حماية المجتمع من آثارها المدمرة على نسيجه الاجتماعي.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي لجأت لاستخدام المخدرات ضمن حربها الناعمة ضد الشعب اليمني بما يسهل عليها السيطرة على الأطفال والشباب والدفع بهم إلى محارق الموت بالإضافة إلى الاتجار بها لتعزيز قدراتها المالية لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين.

وفي ختام الفعالية كرّم الوكيل الفاطمي ومعه مساعد عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوع ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد عبدالرزاق الروافي، المبرّزين من الكوادر الأمنية والشركاء المحليين الفاعلين في جهود مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها في المحافظة.