قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية إثر محاولة تسلل شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس، إحباط محاولة تسلل مليشيات الحوثي الإرهابية شمال مدينة تعز، جنوبي غربي اليمن.



وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مختلف جبهات محافظة تعز، تصعيدا جديدا لمليـشيا الحوثي الإرهابية بالتزامن مع فتح طريق جولة القصر الكمب وذلك بعد نحو 10 سنوات من الحصار.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن التصعيد تركز في الجبهات المحيطة بالمدينة حيث نفذت مليـشيا الحـوثي الإرهابية أعمال هجومية وقصف مدفعي ومحاولات تسلل تصدت لها قوات الجيش الوطني.



وأوضح أن اشتباكات عنيفة درات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإرهـابية في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز عقب قصف مدفعي للمليـشيا على مواقع الجيش.



وذكر أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة عصيفرة شمال المدينة، ودارت على إثرها اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل عنصرين حوثيين وجرح أربعة آخرين.



وكانت قوات الجيش الوطني أحبطت خلال الأسبوع الجاري أربع محاولات تسلل للمليشيا في جبهات عصيفرة وكلابة شمال وشمال شرق المدينة وجبهة الأحطوب في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة.



وأمس، الأربعاء، ردت قوات الجيش الوطني على قصف مدفعي طال مناطق سكنية في منطقة الصياحي والضباب ومواقع الجيش الوطني بالمطار القديم وجبهة الصياحي غرب تعز.



وقبل يومين ردت قوات الجيش الوطني في جبهتي وادي صالة والكريفات شرق المدينة على مصادر نيران لمليشـيا الإرهـاب الحوثية استهدفت مواقع الجيش الوطني بقذائف ار. بي.جي وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة.

