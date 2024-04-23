مي عمر: "ستات كتير زي نعمة الأفوكاتو بتضحي عشان اللي بتحبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة مي عمر عن كواليس مشاركتها في مسلسل نعمة الأفوكاتو، من إخراج محمد سامي، والذي عرض ضمن دراما رمضان 2024.

وقالت "عمر" في لقائها ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إنها تلقت ردود فعل إيجابية عن المسلسل من بداية نشر البرومو التشويقي، مضيفة: "الناس استغربت الشخصية لأنهم مش متعودين مني أظهر في شخصية محامية، ومن أول يوم ردود فعل الجمهور كانت حلوة، وأنا كنت مبسوطة".

وعن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، أضافت: "اللي عملته نعمة في المسلسل من تضحيات في ستات كتير بتعمله، واللي بيحب بيبقى مش شايف قدامه، وفي ستات كتيرة زي نعمة".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

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