ورشة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة تعقد اليوم الأربعاء في الواحدة ظهرا ورشة تفاعلية عن دور السينما في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال في المهرجان.

وتأتي هذه الورشة في إطار رؤية البرنامج حول دور الإعلام وصناعة السينما في تسليط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع المصري، وأهمية هذه الوسائط في الإسهام في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات من خلال نشر الصور الإيجابية حول تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وفي شتى نواحي الحياة.

وجدير بالذكر أن البرنامج يعمل بشراكة وثيقة مع مختلف الشركاء الحكوميين وتتمثل فى وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ويمتد على مدار 5 سنوات حتى عام 2027.