هالي بيلي تكشف عن إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة هالي بيلي عن معركتها القاسية مع اكتئاب ما بعد الولادة بعد أشهر من استقبالها مولودها الأول من مغني الراب داريل دواين جرانبيري جونيور المعروف أيضاً باسم DDG سراً.

وكشفت الممثلة في مقطع فيديو نشرته على Snapchat أنها عانت اكتئاب ما بعد الولادة منذ أن استقبلت ابنها هالو في كانون الثاني (يناير)، واصفة التجربة بأنها مثل “السباحة في محيط مكون من أكبر الأمواج التي رأيتها في حياتك”.

وقالت في الفيديو: “أردت فقط أن أتحدث قليلاً عن رحلتي بعد الولادة كأم جديدة. أعاني اكتئاب ما بعد الولادة الشديد، ولا أعرف ما إذا كانت أي أم جديدة تفهم شعوري، ولكن الأمر وصل إلى درجة سيّئة جداً، ومن الصعب بالنسبة لي أن أنفصل عن طفلي لأكثر من 30 دقيقة قبل أن أبدأ بالشعور بخوف شديد”.

وبالعودة إلى استعارة السباحة، شرحت بيلي: “فكأنك تحاولين ألا تغرقي وتحاولين أن تصعدي لاستنشاق الهواء. ولديك لحظات تتمكنين فيها من استنشاق الهواء وتشعرين أنها لحظات رائعة، لكن في المقابل، تأتيك لحظات تشعرين فيها من جديد أنك تغرقين”.

وأكّدت الممثلة الأميركية أن الأمر لا علاقة له أبداً بابنها الرضيع، بل هو يتعلّق بها وبمن هي عليه اليوم، موضحة أنّها تشعر أنها شخص آخر عندما تنظر إلى المرآة، وكأنّها “في جسم جديد تماماً، ولا تعرف من تكون”.

والجدير ذكره هو أنّ الفيديو جاء بعد وقت قصير من نفي متحدّث باسمها الشائعات التي تفيد بأنها انفصلت عن حبيبها ووالد ابنها، DDG، بعدما ألغى الثنائي متابعة بعضهما البعض على إنستغرام.