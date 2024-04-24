ميرنا وليد - بيروت - احتفلت كاريس دوغلاس إبنة كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس بعيد ميلادها الـ21 بطريقة مميزة.

واختارت الشابة الجميلة ارتداء أحد الفساتين من خزانة الذي كانت ارتدته والدتها في حفل توزيع جوائز MTV Movie لعام 1999.

الفستان بأنه من قماش الساتان باللون الزهبي وتميَّز بتفاصيل الدانيل الأنيقة المطرزة على شكل ورود، وهو من توقيع مصمم الأزياء إيمانويل أنغارو، وحافظت كاريس على مظهرها الانسيابي كما والدتها، حيث نسقت الفستان مع أقراط دائرية وخواتم فضية ومكياج بسيط وأظافر وردية ناعمة.

وكانت كاريس احتفلت بعيد ميلادها منذ ثلاثة أيام ناشرة عدة صور لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وبدت سعيدة للغاية، ومنها صورة لها بالفستان أرفقتها بتعليق :"أفضل يوم 21 يمكن أن أطلبه!"وعندما ارتدت كاثرين الفستان في عام 1999، نسَّقته مع حذاء بكعب عالٍ فضي، وحملت حقيبة بيضاء مطرزة بالترتر من توقيع Fendi Baguette، فيما تزيَّنت بأقراط على شكل حلقات وإسوارة من الفضة.



كانت هذه تفاصيل خبر إبنة كاثرين زيتا جونز ترتدي فستان والدتها نفسه بعيد ميلادها الـ21-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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