ثوب جديد.. نيللي كريم داعشية في “السرب”

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: حالة من التشويق تسود الجمهور ترقباً لمشاهدة الممثلة المصرية نيللي كريم في الفيلم المنتظر “السرب”، بعدما أزاحت الستارة عن شخصيتها، وهي امرأة “داعشية”، حيث ظهرت على الملصق المنفرد الخاص بها بالحجاب وخلفها مجموعة من السيدات يرتدين شعار جماعة “داعش” الإرهابية.

نيللي علّقت على صورتها التي نشرتها عبر “إنستغرام”، وكانت بمثابة مفاجأة للجمهور، وقالت: “انتظروا هند زوجة الأمير في فيلم “السرب” العرض في الأول من أيار (مايو) المقبل في جميع دور العرض”.

متابعوها عبّروا عن حماسهم لمشاهدة العمل، لا سيما أنّ أحداثه مقتبسة من قصص حقيقية مأخوذة من ملف المخابرات المصرية. ومن أبرز التعليقات التي جاءتها: “منتظرين هذا العمل الذي سوف يحقق نجاحات كبيرة”، وقال آخر: “الشخصية جديدة عليها وسنرى نيللي كريم في ثوب جديد”.

“السرب” يضمّ في بطولته عدداً كبيراً من النجوم المصريين منهم: أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

البرومو الذي يُبث عبر شاشات التلفزيون المصري بشكل مستمر، كشف عن ملامح بعض الشخصيات التي يجسّدها الفنانون المشاركون في بطولته، حيث يظهر السقا، بشخصية عمر المصري الذي يتمّ زرعه من قِبل المخابرات المصرية داخل جماعة إرهابية في ليبيا، أيضاً يجسّد كل من شريف منير، كريم فهمي، أحمد حاتم، وآسر ياسين، شخصيات ضباط في القوات الجوية المصرية.

من ناحية أخرى، أثارت الفنانة نيللي كريم حيرة جمهورها، بعدما شاركتهم بصورة ظهرت فيها بصحبة فريق عمل مسلسلها الكوميدي الشهير “بـ100 وش”، حيث ألمحت إلى التحضير لمشروع جديد، ولم تحدّد ما إذا كان هناك جزء ثان من المسلسل أو تحويله فيلماً سينمائياً حسبما أُشيع.